Коронавірус в Україні: за добу виявлено 9 432 нових хворих

За весь час пандімії в Україні летальних випадків 18 680

Минулої доби від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло на Covid-19

В Україні за минулу добу 31 грудня зафіксовано 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це на 267 випадків менше, ніж за попередню добу (9699). Про це йдеться сайті РНБОУ.

Також за минулу добу: летальних випадків – 147, одужало – 10 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1064 479 осіб;

одужало – 720 009 особи;

летальних випадків – 18 680.

Найбільш складна ситуація в Києві (+885), Харківській області (+713), Київській області (+627), Полтавській області (+518), Одеській області (+544).

Нагадаємо, коронавірус у світі станом на 1 січня 2021 року виявили майже у 84 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,8 млн осіб, а одужали понад 59,3 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (20 445 654). Кількість померлих – 354 215, одужали – 12 125 806 осіб. На другому місці Індія – 10 286 709 інфікованих (149 018 осіб померли й 9 883 461 одужали). На третьому місці Бразилія із 7 675 973 хворими (194 976 смертей від C Covid-19 та 6 747 065 одужали).