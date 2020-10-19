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    У Норвегії виявили новий різновид коронавірусу

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    Від початку пандемії у Норвегії 16136 інфікованих коронавірусом,&nbsp;278&nbsp;з них&nbsp;&mdash; загинули - У Норвегії виявили новий різновид коронавірусу
    Від початку пандемії у Норвегії 16136 інфікованих коронавірусом, 278 з них — загинули

    Протягом вихідних 16-18 жовтня новий різновид вірусу виявили у восьми жителів міста

    У норвезькому місті Тронхейм була виявлена мутація коронавірусу, яка раніше не зустрічалися в країні. Про це повідомила в понеділок місцева газета Verdens Gang.

    Зазначається, що протягом вихідних 16-18 жовтня новий вид вірусу виявили у восьми жителів міста.

    «За попередніми оцінками, це новий варіант вірусу, який в Норвегії раніше не зустрічався», — сказала головний лікар комуни Тронхейм Туве Рьосстад і додала, що поки не відомо, чи є ця мутація більш заразною, ніж поширений в країні різновид коронавірусу.

    Кількість випадків інфікування новим коронавірусом у Норвегії за добу збільшилася на 88 і склала в понеділок 16 457.

    Понад два місяці у Норвегії добовий приріст кількості нових випадків зараження становить декілька десятків, а останнім часом — до сотні і більше, що набагато вище показників початку липня. За час епідемії в країні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 278 осіб. Загальна кількість протестованих склала понад 1,2 млн осіб.

    За даними ВООЗ — в Норвегії 16 136 інфікованих, 278 з них — загинули.

    лікар Норвегія ВООЗ коронавірус
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