У Миколаєві лікарняні ліжка для хворих на Covid-19 майже заповнені, – мер



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За словами Сєнкевича, за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на Covid-19

Водночас кількість пацієнтів з Covid-19 в лікарнях міста збільшується і він вважає, що ситуація буде погіршуватися

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що жителі міста досі не вірять у коронавірус. Про це Олександр Сєнкевич розповів в ефірі програми «Добрий вечір».

«Я намагаюся пояснювати людям, що називайте коронавірус як хочете: грип, ГРВІ, китайським грипом, та як хочете. Просто ви повинні зрозуміти, що потрібно захистити себе і своїх близьких від цього захворювання», – сказав мер Миколаєва.

За словами Сєнкевича, за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на Covid-19.

«При ліжковому фонді в межах 200 місць в кожній лікарні, ми підходимо до того моменту, коли у нас будуть обмежені місця. Сьогодні ми думаємо, як придбати ще ліжка для того, щоб приймати хворих на цих ліжках», – сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, що в Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірус вже заповнені на 62,3%, – МОЗ.

Крім того, на Буковині коронавірусні лікарні заповнені до 79%.