МОЗ відмовився від вакцинації публічних осіб поза чергою

Публічні особи тепер не зможуть отримати щеплення без черги

Глава МОЗ пояснив, що «тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи»

Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу. Відповідний наказ сьогодні підписав міністр Максим Степанов.

«Я підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Виключно люди, які підпадають під 1 чи 2 етап вакцинації», – заявив глава МОЗ в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Степанов зазначив, що зараз поширюються чутки, що деякі люди хочуть в будь-який спосіб зробити щеплення вакциною Pfizer.

«Зараз вже поширюються чутки, що тим чи іншим способом деякі люди хочуть вакцинуватися саме Pfizer. Тому виключно це медики, громадяни старші 80 років, хто перебуває в інтернатах. Нам потрібно захистити ці категорії людей», – наголосив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.