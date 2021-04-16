Порошенко: Я докладаю максимум зусиль, аби до червня в Україну надійшло 3 млн доз вакцин

Лідер «ЄС» вказав, що за нинішніх темпів вакцинації – колективний імунітет в Україні з'явиться через 7 років

Україна потребує до червня не менше 3 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у Черкасах під час презентації медикам антиковідного плану.

Він зазначив, що докладає зусиль для того, щоб світові виробники якнайшвидше надали можливість Україні отримати необхідні вакцини. Наразі, зауважує Порошенко, Україна отримала препарати для щеплення лише 2 відсотків громадян.

«Немає чим вакцинувати. Те, що по програмі Covax – це півмільйона CoviShield, і зараз 200 тисяч китайської вакцини, плюс сьогодні 117 тисяч Phizer. На 40-ка мільйонну країну – 800 тисяч вакцин через пів року. За пів року знайшли вакцин на 2 відсотки населення», – обурився Порошенко.

Він нагадав, що коли в червні минулого року треба було стати в чергу – Україна не записалася ні в червні, ні в липні, ні в серпні, ні у вересні, ні у жовтні, ні у листопаді. «Прокинулася Україна в грудні та не змогла нічого зробити», – констатував лідер «ЄС».

Таким чином, за 53 дні кампанії з вакцинації в середньому вакцинували менше ніж 8 тис. 500 пацієнтів. «Якщо ви візьмете 40-ка мільйонне населення України, це буде означати, що повний період вакцинації до колективного імунітету буде складати більше ніж 7 років з такими темпами», – пояснив п’ятий президент.

«Я докладаю максимум зусиль, щоб до червня в Україну надійшло понад 3 млн доз вакцини, це абсолютно реально. І 1,5 млн CoviShield або AstraZeneca, бо AstraZeneca буде поставляти нам в тому числі й з південнокорейських закупівель, не тільки з Індії. Абсолютно реально, щоб надійшла нова партія вже державних закупівель вакцини Phizer. Абсолютно реально, щоб надійшли ще інші американські вакцини, і про це зараз дуже ефективно ведуться переговори», – повідомив Петро Порошенко.

Він також наголосив на необхідності широкого розгортання мережі вакцинації.

«Уявіть собі, надійде 3-4 млн доз вакцини до червня. Де їх зберігати? А де мобільні групи? У США за добу вакцинується більше ніж 4 млн пацієнтів. Знаєте, хто вакцинує людей в США, кому президент довірив вакцинацію? Армії. І мобільні бригади розгорнуті скрізь – від аптек до церков. І тому є цифра 4-5 млн за добу. Так само в церквах, аптеках і на армійських базах вакцинуються у Великій Британії. І прем’єр Борис Джонсон, мій великий друг, своїм особистим прикладом турбувався і піклувався про кожну дозу», – зазначив Порошенко.

«Україна втрачає щодня від 400-500 українців. Кожен місяць Україні втрачає таке місто, як Чигирин. Це занадто висока ціна, яку Україна та українці платять за некомпетентність влади. Цього тижня, на жаль, буде досягнуто сумний рубіж в 40 тисяч українців, які померли. І найближчим часом буде досягнуто рубіж 2 мільйони українців, які перехворіли», – констатував він.

Порошенко зазначив, що зараз провідні фармакологічні виробники світу розробили дуже ефективні ліки, які завершують клінічні випробування. Весь світ уклав контракти на придбання цих ліків, крім України. «Не можете самі – зверніться до міжнародних організацій USAID, ООН, ВОЗ, якщо ви не вмієте», – закликав Порошенко.

«Євросолідарність» не збирається мовчати. Ми збираємося допомогти Україні домовитися про постачання, отримати ліки, щойно закінчиться випробування», – повідомив Порошенко, нагадавши, як свого часу на посаді міністра закордонних справ завдяки прямим контактам з керівництвом компанії Hoffmann-La Roche проводив успішні переговори щодо постачання ліків проти пташиного грипу.