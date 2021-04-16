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    Меркель зробила щеплення вакциною AstraZeneca

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    Канцлерка ФРН Ангела Меркель зробила щеплення вакциною, яку раніше критикували у низці країн&nbsp; - Меркель зробила щеплення вакциною AstraZeneca
    Канцлерка ФРН Ангела Меркель зробила щеплення вакциною, яку раніше критикували у низці країн 
    Фото: АР

    Вакцинація – ключ до подолання пандемії, – сказала Меркель

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Прессекретар федерального уряду Штефан Зайберт опублікував в Twitter довідку про вакцинацію і процитував слова канцлера після щеплення.

    «Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії з вакцинації, і всім, хто вакцинований. Вакцинація – ключ до подолання пандемії», – сказала Меркель.

    Разом з тим перша європейська країна повністю відмовилася від вакцини AstraZeneca. Цією країною є Данія.

    Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

    Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

    Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

    Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

    Тим часом сьогодні в Україну привезли вакцину Pfizer. І вже дещо відомо, як розподілять вакцину і кого колотимуть першим.

    Теги: здоров'я Німеччина Ангела Меркель хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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