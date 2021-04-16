Меркель зробила щеплення вакциною AstraZeneca

Вакцинація – ключ до подолання пандемії, – сказала Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Прессекретар федерального уряду Штефан Зайберт опублікував в Twitter довідку про вакцинацію і процитував слова канцлера після щеплення.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

«Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії з вакцинації, і всім, хто вакцинований. Вакцинація – ключ до подолання пандемії», – сказала Меркель.

JUST IN: Merkel has been vaccinated with the AstraZeneca vaccine. She followed through on a pledge to get it, but only after waiting her turn. pic.twitter.com/Bxv5yqZ6Cl — DW News (@dwnews) April 16, 2021

Разом з тим перша європейська країна повністю відмовилася від вакцини AstraZeneca. Цією країною є Данія.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

Тим часом сьогодні в Україну привезли вакцину Pfizer. І вже дещо відомо, як розподілять вакцину і кого колотимуть першим.