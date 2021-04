Меркель зробила щеплення вакциною AstraZeneca

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Прессекретар федерального уряду Штефан Зайберт опублікував в Twitter довідку про вакцинацію і процитував слова канцлера після щеплення.

«Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії з вакцинації, і всім, хто вакцинований. Вакцинація – ключ до подолання пандемії», – сказала Меркель.

