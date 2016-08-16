МОЗ закупить додаткові ліки для лікування дорослої онкології

Ці гроші ми зберегли цьогоріч завдяки ефективному використанню коштів по кількох програмах - Супрун

Уряд спрямує 100 млн грн на додаткові ліки по програмі лікування дорослої онкології. Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook. «Для дорослих пацієнтів, що хворіють на рак, ми зможемо додатково закупити ліки на 100 мільйонів гривень. Ці гроші ми зберегли цьогоріч завдяки ефективному



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Ці гроші ми зберегли цьогоріч завдяки ефективному використанню коштів по кількох програмах - Супрун

Уряд спрямує 100 млн грн на додаткові ліки по програмі лікування дорослої онкології.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

«Для дорослих пацієнтів, що хворіють на рак, ми зможемо додатково закупити ліки на 100 мільйонів гривень. Ці гроші ми зберегли цьогоріч завдяки ефективному використанню коштів по кількох програмах. Таке рішення підтримав уряд та затвердив Бюджетний комітет Верховної Ради», - написала Супрун.

За її словами, триває робота над визначенням переліку препаратів, закупівлі будуть проводитися через UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.