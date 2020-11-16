В українській армії майже 2,5 тис. військовослужбовців хворіють на Covid-19

За останню добу коронавірус виявлено у 42 військових

У Збройних силах Україна станом на ранок 16 листопада на Covid-19 хворіє 2448 осіб. Про це у повідомляє пресслужба командування Медсил у Facebook.

Зазначається, що за останню добу коронавірус виявлено у 42 військових.

«З них госпіталізовано одного військовослужбовця до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону», ─ йдеться в повідомленні.

Окрім того, вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа.

У пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії одужали 5 439 осіб, зареєстровано летальних випадків – 23. На ізоляції наразі перебуває 330 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.