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    В українській армії майже 2,5 тис. військовослужбовців хворіють на Covid-19

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    Загалом за час пандемії одужали 5 439 осіб, зареєстровано летальних випадків &ndash; 23 - В українській армії майже 2,5 тис. військовослужбовців хворіють на Covid-19
    Загалом за час пандемії одужали 5 439 осіб, зареєстровано летальних випадків – 23

    За останню добу коронавірус виявлено у 42 військових

    У Збройних силах Україна станом на ранок 16 листопада на Covid-19 хворіє 2448 осіб. Про це у  повідомляє пресслужба командування Медсил у Facebook.

    Зазначається, що за останню добу коронавірус виявлено у 42 військових.

    «З них госпіталізовано одного військовослужбовця до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону», ─ йдеться в повідомленні.

    Окрім того, вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа.

    У пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії одужали 5 439 осіб, зареєстровано летальних випадків – 23. На ізоляції наразі перебуває 330 осіб.

    Нагадаємо, в  Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

    До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.

    Теги: ЗСУ військові Україна Facebook коронавірус
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