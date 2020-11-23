Смерть від коронавірусу: Кличко озвучив київську статистику

Стало відомо, хворі якого віку помирають найбільше

У Києві від коронавірусу найбільше помирають хворі на коронавірус у віці за 65 років. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Статистика смертності у віковому розрізі:

люди у віці за 65 років – 71%,

люди у віці 50-65 років – 23%.

«Це, в основному, пацієнти, що мають супутні патології, – цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення», – зазначив Кличко.

Також він повідомив, що загалом за період пандемії у столиці померли 496 жінок та 647 чоловіків.

За словами мера, лікарі зазначають, що серед тих, у кого внаслідок хвороби виникають ускладнення, і люди, які пізно звертаються за медичною допомогою.

«Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря чимало людей звертаються тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Перш за все, при перших симптомах коронавірусу, треба поінформувати свого сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і, за наявності симптомів Covid-19, направити до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест», – зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

За добу 22 листопада було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії.

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