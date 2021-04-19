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    Можуть перевіряти документи і зупиняти авто. СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання

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    Служба безпеки звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей - Можуть перевіряти документи і зупиняти авто. СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання
    Служба безпеки звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей
    Фото: СБУ

    Минулого тижня тренувальні антитерористичні заходи вже почалися у Харківській, Херсонській та Сумській областях

    Служба безпеки України проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей. Про це сьогодні повідомив пресцентр спецслужби.

    «Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави. Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам. В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається також, що, крім підрозділів СБУ, у навчання залучені прикордонники, поліція, рятувальники, військові, найгвардійці, а також представники влади на місцях.

    «Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян. Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців», – вказали в СБУ.

    Крім того, громадян простяь інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 0 800 501 482 у випадку:

    • прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
    • появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
    • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
    • отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

    Минулого тижня тренувальні антитерористичні заходи вже почалися у Харківській, Херсонській та Сумській областях.

    Нагадаємо, спершу СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією. Навчання проводяться у Харківській області.

    Згодом Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».

    Також на кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману.

    У прикордонній Сумській області 16 квітня також розпочалися антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.

    Теги: прикордонники СБУ військові навчання документи військові рятувальники
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