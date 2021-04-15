На кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману (фото,відео)

Ситуація на українсько-молдовському кордоні та в прикордонні залишається контрольованою

Охоронці кордону відпрацьовують прикриття узбережжя моря та лиману, аби не допустити провокацій

Прикордонники комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону відпрацьовують злагодженість дій з охорони державного кордону. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ,

Під час навчань охоронці кордону відпрацьовують прикриття узбережжя моря та лиману, аби не допустити провокацій на кордоні.

«Персонал прикордонного загону забезпечує належну охорону та недоторканість державного кордону України, підтримує рівень прикордонної безпеки та готовий діяти рішуче», – йдеться у повідомленні служби.

Ситуація на українсько-молдовському кордоні та в прикордонні залишається контрольованою та стабільною.

Днями СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією. Навчання проводяться у Харківській області.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».