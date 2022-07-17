Мультипредметне тестування стартує 18 липня: що важливо знати абітурієнтам

Вже 18 липня в Україні розпочнеться мультипредметний тест для абітурієнтів, який замінить зовнішнє незалежне оцінювання. У разі оголошення повітряної тривоги тестування перериватиметься. Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

«Національний мультипредметний тест буде проходити в онлайн форматі. Тобто, якщо раніше абітурієнти відповідали в зошитах, які віддавали на перевірку, то зараз все відбуватиметься онлайн», – пояснює Вітренко.

За його словами, станом на сьогодні, вже 206 тисяч абітурієнтів зареєстровано для проходження цього тесту.

«Він буде проходити лише в захищених приміщеннях, в яких у разі повітряної тривоги буде можливість перервати тестування, щоб абітурієнти перейшли до укриття, а потім після закінчення повітряної тривоги відновити складання тесту», – розповідає Вітренко.

Заступник очільника Міносвіти нагадав, що буде проходити декілька сесій, а отже – всі, хто бажає, зможуть пройти тестування.

Складати тест можна за кордоном

Як розповів Вітренко, вже понад 23 країн Європи проявили ініціативу щодо проведення у них національного мультипредметного тестування, а саме 26 міст прийматимуть першу сесію.

«На додаткову сесію будуть додані ще країни та міста, зокрема, Туреччина та Швейцарія», – анонсував заступник міністра освіти.

При цьому, для участі в тесті за кордоном вже зареєструвалися 24 997 абітурієнтів.

Списати буде неможливо

Як стверджує Вітренко, списати або передати питання абітурієнти під час складання мультипредметного тесту не зможуть, оскільки питання між собою будуть унікальними.

«Швидше за все, для абітурієнта буде це одна, скажімо так, «специфічна спроба», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше у МОН пояснили, як отримати документи про закінчення школи за кордоном.