Переговори у Стамбулі. Росія розуміє тільки силу

Україна на повному ходу прямує до Євросоюзу

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По переговорному процессу с РФ. Он будет продолжен.

Причем требования Московии очень четко коррелируются с ситуацией на фронте. Если сперва они несли этот бред про денацификацию и демилитаризацию в формате ультиматумов, то после первых поражений на фронте сменили и тон, и условия.

Думаю, что постоянные ЧП в Белгороде или других местах еще больше приблизят их к реальности. А следующий этап переговоров пройдет либо в он-лайн формате, либо опять в Турции. Как рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, Турция нас поддерживает и в качестве площадки прекрасно подходит.

Что еще интересного в интервью про документ, который сейчас активно обсуждают. Статус Крыма. Это, мягко говоря, неожиданно. Потому что с 2014 года РФ категорически отказывалась говорить на эту тему. Минский процесс, Нормандский формат – только про ОРДЛО. И тут вдруг готовы обсуждать? А мы обещаем 15 лет не штурмовать, ага. Ну, история про Азербайджан и Нагорный Карабах отличный пример и объяснений не нужно.

Кроме того, стамбульский документ предусматривает интеграцию Украины в Европейский Союз. Украинская сторона надеется, что этот процесс будет ускорен, и вскоре Украина станет полноценным членом страны ЕС.

«За последние недели мы дошли до конкретного документа. Никто не хочет воевать многие годы, это понятно каждому человеку. Любая война заканчивается договором. И это задача именно переговорной группы», – рассказывает Тимошенко.

Про гарантии безопасности тоже интересно, но это тема для отдельного поста...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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