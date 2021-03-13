Мураєв пояснив, навіщо телеканал «Наш» транслював пресконференцію Путіна

«Зеленський же зустрічається з Путіним і це що – держзрада?»

Транслювання пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним на телеканалі «Наш» не є державною зрадою. Про це в інтерв’ю Главкому розповів депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Нашого» Євгеній Мураєв.

«Ну, Зеленський же зустрічається з Путіним і це що – держзрада? Якщо Росія є стороною в Мінському форматі, Нормандському форматі, а військові дії на Донбасі – це топ-тема, українці мають знати, що скаже президент цієї держави про Україну та перспективи вирішення конфлікту на нашій території? Ми даємо це в прямому ефірі, нічого не вириваючи з контексту. Причому це ж можна подивитись не тільки у нас, а в інтернеті, на супутнику – де завгодно», – заявив Мураєв.

Також він додав, що в Україні повсюдно розповсюджуються кремлівські наративи.

«Ми розуміємо, що владі це незручно, бо з’явилася монополія щодо права на правду. А все інше – план «Шатун», «рука Кремля» та розповсюдження кремлівських наративів. Якщо ми вже говоримо про народовладдя, люди мають бути проінформовані в повному обсязі і працювати з першоджерелами, а не слухати бабусь на лавці», – сказав Мураєв.

Також політик не вважає останні санкції проти Медведчука політичним тиском, бо «носієм рейтингу ОПЗЖ є Юрій Бойко».

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у лютому призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу «Наш» через трансляцію програм з ознаками мови ворожнечі. Перевірки мають пройти упродовж березня. Регулятор зобов’язав канал надати матеріали необхідні для перевірки та письмові пояснення.