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    Мураєв пояснив, навіщо телеканал «Наш» транслював пресконференцію Путіна

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    В Україні повсюдно розповсюджуються&nbsp;кремлівські наративи&nbsp;&ndash; Мураєв - Мураєв пояснив, навіщо телеканал «Наш» транслював пресконференцію Путіна
    В Україні повсюдно розповсюджуються кремлівські наративи – Мураєв
    Фото з відкритих джерел

    «Зеленський же зустрічається з Путіним і це що – держзрада?»

    Транслювання пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним на телеканалі «Наш» не є державною зрадою. Про це в інтерв’ю Главкому розповів депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Нашого» Євгеній Мураєв.

    «Ну, Зеленський же зустрічається з Путіним і це що – держзрада? Якщо Росія є стороною в Мінському форматі, Нормандському форматі, а військові дії на Донбасі – це топ-тема, українці мають знати, що скаже президент цієї держави про Україну та перспективи вирішення конфлікту на нашій території? Ми даємо це в прямому ефірі, нічого не вириваючи з контексту. Причому це ж можна подивитись не тільки у нас, а в інтернеті, на супутнику – де завгодно», – заявив Мураєв.

    Також він додав, що в Україні повсюдно розповсюджуються кремлівські наративи.

    «Ми розуміємо, що владі це незручно, бо з’явилася монополія щодо права на правду. А все інше – план «Шатун», «рука Кремля» та розповсюдження кремлівських наративів. Якщо ми вже говоримо про народовладдя, люди мають бути проінформовані в повному обсязі і працювати з першоджерелами, а не слухати бабусь на лавці», – сказав Мураєв.

    Також політик не вважає останні санкції проти Медведчука політичним тиском, бо «носієм рейтингу ОПЗЖ є Юрій Бойко».

    Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у лютому призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу «Наш» через трансляцію програм з ознаками мови ворожнечі. Перевірки мають пройти упродовж березня. Регулятор зобов’язав канал надати матеріали необхідні для перевірки та письмові пояснення.

    Читайте також інтерв'ю: Євгеній Мураєв: З Медведчуком у ОПЗЖ нема жодних перспектив. Бойко та інші це розуміють
    Теги: Росія санкції депутат українці військові Євген Мураєв президент державна зрада
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