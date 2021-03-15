Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу «Наш»

«Ми маємо три перевірки за висловлювання Олени Бондаренко»

Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився, що вже два роки перебуває під російськими санкціями з подачі «людини в овечій шкурі» Віктора Медведчука. Також в інтерв’ю Главкому він розповів про перевірки його каналу.

Мураєв запевнив, що «Наш» не має жодного стосунку до російських грошей. «Особисто я перебуваю під російськими санкціями з подачі Медведчука вже два роки. Просто тому, що я категорично не підтримав його входження в партію «За життя». Я розумів, що той центризм, який виписав як базову ідеологію, буде порушений. Бо ця людина може рядитися в овечу шкуру, але те, що він із себе представляє, очевидно», – сказав він.

Мураєв підкреслив, що канал «Наш» мовить по ліцензії, отриманій уже за президентства Володимира Зеленського. (Канал отримав ліцензію на супутникове мовлення. Таке рішення 30 жовтня 2019 року на своєму засіданні ухвалили Національна рада з питань телебачення та радіомовлення – ред.).

«У нас зараз 12 перевірок, 11 з яких – позапланових. Вони проводяться з приводу слів, що сказані гостями в ефірі нашого телеканалу, хоча за законом ми за це не відповідаємо», – розповів власник каналу.

Водночас Мураєв зазначив, що не відмовиться запрошувати до студії політичних діячів, які здійснюють провокації. «А що – ці гості порушили якесь законодавство, перебувають у санкційних списках, сиділи у в’язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі? Якщо ми маємо три перевірки за висловлювання Олени Бондаренко, за ідеєю, менеджмент має ухвалити рішення її не пускати в ефір? Таким нехитрим засобом натякають, хто є небажаним для влади, і це називається простим словом «цензура». Давайте все-таки розділимо свободу слова та пропаганду», – сказав Мураєв.

Зазначимо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

15 січня Бондаренко в ефірі телеканалу заявила, що українська армія використовувалася на Донбасі «проти власного народу» і «обстрілювала мирні» міста Донецьк та Луганськ. Також вона заявила, що доказів присутності російських військ на Донбасі немає.

Нагадаємо, в 2018 році Росія розширила санкційний список проти України. Під санкції потрапив Євген Мураєв. Вони передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.