Муженко назвав достойну для військовослужбовця зарплату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами керівника Генштабу, на сьогодні спостерігається відтік військових кадрів

Начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко заявив, що для армії у 2019 році необхідне фінансування на рівні щонайменше 112 млрд гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

«Ми порахували, що це має бути сума приблизно 112 млрд грн. Це мінімальна потреба для армії. А нам поки доводять показники на 82 млрд грн. І це явно недостатньо для того, щоб утримувати ЗСУ в боєздатному стані, я вже не кажу про нарощування спроможності», - розповів керівник Генштабу.

За його словами, на сьогодні спостерігається відтік військових кадрів, в тому числі через проблеми матеріального характеру. Це може мати серйозні наслідки для боєготовності ЗСУ.

Муженко зазначив, що через звільнення в армію набирають нових контрактників, яких треба знову готувати. «А через певний термін вони знову звільняються. Нам потрібно тримати потужне ядро Збройних сил, тоді це сприятиме посиленню спроможності армії», - підкреслив він.

«Наші дослідження показують, що базовим грошовим забезпеченням для військовослужбовця мають бути 15 тисяч. У нас зараз 7 тисяч, ця цифра має зрости щонайменше удвічі. Тоді це буде достойний рівень матеріальної компенсації за всі ті незручності та те напруження, яке вони відчувають», - заявив Муженко.

Водночас він запевнив, що на передову ця ситуація не впливає, адже там значно більші грошові виплати.