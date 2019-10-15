Муженко розповів про події в Іловайську



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Склад практично всіх підрозділів МВС, які були залучені у цій операції, не підпорядковувався штабу АТО

За словами колишнього начальника генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, рішення щодо проведення операції у Іловайську було прийняте за ініціативи МВС на одній з нарад, де були присутні практично всі керівники силових структур та політичне керівництво держави.

Як зазначив Муженко, звільнення Іловайська – це більш операція добровольчих підрозділів та підрозділів МВС за підтримки та забезпечення Збройних сил, передає 24 канал.

«Склад практично всіх підрозділів МВС, які були залучені у цій операції, не підпорядковувався штабу АТО. Ми і де-факто, і де-юре не мали права віддавати якісь розпорядження і здійснювати управління. Тобто давати команди та вимагати якихось дій», – пояснив він.

Й додав, що все це відбувалося в рамках тієї оперативної групи, яка була створена на чолі з генералом Хомчаком. Хоча там повинен бути керівником від МВС генерал Яровий.

Колишній начальник Генштабу ЗСУ розповів, що у період 24 – 25 серпня, коли вже було вторгнення російських регулярних військ, виникла проблема виводу українських підрозділів. Тоді президент РФ Володимир Путін запропонував вихід через «зелений коридор».

«Я отримав відповідні вказівки від президента України щодо проведення переговорів з військовим керівництвом РФ по узгодженню умов і способів виходу, а також маршрутів виходу під відповідні гарантії», – розповів Муженко.

«Обговорювалось кілька умов: вихід під гарантії, з технікою та озброєнням. Але вночі на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу РФ генерал Богдановський і сказав, що умова одна: можуть дозволити вихід тільки якщо техніку та озброєння залишимо. Ми на ці умови погодитися не могли. І не погодилися, за великим рахунком», – запевнив військовий.

За словами Муженка, Хомчаку було запропоновано провести вивід підрозділів з оточення в ніч з 28 на 29 серпня. Вони повинні були розпочати рух о 3:00. Згідно з доповіддю Хомчака, вихід було перенесено на ранок – через те, що він не встиг зосередити всі підрозділи у вихідних районах.

Муженко припустив, що на місцевому рівні теж відбувалися якісь переговори російських військовослужбовців з російським командуванням. І це підтверджує те, що на початковому етапі виходу колони супроводжувалися російськими військовослужбовцями на російській техніці.

«Супроводжувалися приблизно десь до першої третини маршруту. Після того вони відійшли й наші підрозділи вже самостійно пересувалися по визначених маршрутах», – наголосив він.

«Ще раз повторюю: це були покроково узгоджені маршрути, по координатах, саме під вихід під гарантії, Та з незрозумілих мені причин уже вдень (початок руху був приблизно о 8:30) було прийняте рішення щодо виходу саме по тих маршрутах. І засідки, в які потрапили наші підрозділи, привели до великих втрат», – зазначив ексначальник Генштабу ЗСУ.

Як відомо, прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.