Музикантам Rammstein загрожує депортація за поцілунок на концерті в Москві



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Музиканти поцілувалися в знак протесту проти російського закону про «пропаганду гомосексуалізму»

Гітаристи популярного німецького гурту Rammstein Пауль Ландерс та Ріхард Круспе поцілувались на концерті в Москві в знак протесту проти гомофобних законів Росії.

Відповідне фото опубліковане на Instagram сторінці гурту.

«Росія, ми тебе любимо!», - підписали фотографію музиканти.

Як повідомляють ЗМІ, це було зроблено в знак протесту проти російського закону про «пропаганду гомосексуалізму».

Переглянути цей допис в Instagram Россия, мы любим тебя! Photos: @jenskochphoto Допис, поширений Rammstein (@rammsteinofficial) 30 Лип 2019 р. о 10:23 PDT

Російський закон про «пропаганду гомосексуалізму» був прийнятий в 2003 році. Його мета полягає в тому, щоб не допустити контакту дітей з гомосексуалізмом.

У документі говориться, що він спрямований на захист «традиційних цінностей» від «так званої західної толерантності». У той же час, Європейський суд з прав людини не погодився з такою позицією, ухваливши, що закон посилює стигматизацію, провокує гомофобію і дискримінує вразливу меншість, а також завдає шкоди дітям.

Згідно з російським законом про «пропаганду гомосексуалізму», іноземців, які пропагують «нетрадиційні» стосунки серед неповнолітніх, можна затримати до 15 днів і депортувати або оштрафувати до 5000 рублів (78 доларів) і депортувати.