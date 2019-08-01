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    Музикантам Rammstein загрожує депортація за поцілунок на концерті в Москві

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    Музикантам Rammstein загрожує депортація за поцілунок на концерті в Москві

    Музиканти поцілувалися в знак протесту проти російського закону про «пропаганду гомосексуалізму»

    Гітаристи популярного німецького гурту Rammstein Пауль Ландерс та Ріхард Круспе поцілувались на концерті в Москві в знак протесту проти гомофобних законів Росії.

    Відповідне фото опубліковане на Instagram сторінці гурту.

    «Росія, ми тебе любимо!», - підписали фотографію музиканти.

    Як повідомляють ЗМІ, це було зроблено в знак протесту проти російського закону про «пропаганду гомосексуалізму».

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    Россия, мы любим тебя! Photos: @jenskochphoto

    Допис, поширений Rammstein (@rammsteinofficial)

    Російський закон про «пропаганду гомосексуалізму» був прийнятий в 2003 році. Його мета полягає в тому, щоб не допустити контакту дітей з гомосексуалізмом.

    У документі говориться, що він спрямований на захист «традиційних цінностей» від «так званої західної толерантності». У той же час, Європейський суд з прав людини не погодився з такою позицією, ухваливши, що закон посилює стигматизацію, провокує гомофобію і дискримінує вразливу меншість, а також завдає шкоди дітям.

    Згідно з російським законом про «пропаганду гомосексуалізму», іноземців, які пропагують «нетрадиційні» стосунки серед неповнолітніх, можна затримати до 15 днів і депортувати або оштрафувати до 5000 рублів (78 доларів) і депортувати.

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