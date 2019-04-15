МВФ може посилити вимоги до України – прогноз S&P



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За прогнозами, до 2022 року зростання реального ВВП в Україні складе в середньому трохи менше 3%

Міжнародний валютний фонд буде посилювати умови для України у наступних угодах, передає міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's.

«Ми прогнозуємо, що зростання реального ВВП уповільниться до 2,5% у 2019 році через зниження зростання заробітної плати, уповільнення зовнішнього попиту, базових ефектів сільськогосподарського року 2018 року та повільнішого зростання інвестицій, оскільки деякі підприємства відкладають рішення до виборів. За прогнозний період до 2022 року ми прогнозуємо зростання реального ВВП у середньому трохи менше 3%», - додали аналітики.

Раніше, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «B- / B» зі «стабільним» прогнозом, і рейтинг за національною шкалою «uaBBB».

Також нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд в оновленому World Economic Outlook (WEO) при перерахунку ВВП з гривні в долари для 2019 року використає середньорічний курс 28,681 грн/$1, а для 2020 року - 29,958 грн/$1, що майже відповідає попереднім оцінкам від жовтня минулого року.

Тоді МВФ передбачав зниження курсу гривні у 2019 році до 28,655 грн/$1, а у 2020 році - до 29,925 грн/$1.

Крім того, МВФ оцінив фінансові потреби України у 2019 році.

Зазначимо, що МВФ також прогнозує зростання економіки України.