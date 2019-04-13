Світу прогнозують уповільнення розвитку економіки



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За даними МВФ, уповільнення торкнулося 70% країн - при тому, що півроку тому 75% економік показували стабільне зростання

Уповільнення зростання глобальної економіки може виявитися більш значним, ніж це передбачалося раніше. Про це повідомляє Euronews.

Міністри фінансів і глави центробанків країн «Великої двадцятки» на зустрічі у Вашингтоні висловили стурбованість великою швидкістю спаду і ризиками, пов'язаними в тому числі з протекціонізмом і «торговими війнами».

«Глобальне зростання триває, але повільніше, ніж прогнозувалося в жовтні. Баланс ризиків залишається зміщеним в бік зниження. Ми усвідомлюємо можливість того, що перспективи зростання можуть погіршитися», - зазначив міністр фінасів Японії Таро Асо.

За даними МВФ, уповільнення торкнулося 70% країн - при тому, що півроку тому 75% економік показували стабільне зростання.

«Темпи зростання ЄС очевидно сповільнилися в порівнянні зі статистикою шестимісячної давності, коли ми останній раз збиралися на щорічну зустріч. Деяка втрата темпів була, звичайно, очікувана, з огляду на що в більшості країн зростання перевищував потенціал. Проте, нас здивувала швидкість спаду», - відзначив директор європейського департаменту МВФ Поуль Томсен.

Водночас фінансисти прогнозують, що в другій половині року ситуація може виправитися, якщо країни продовжать проводити адаптивну політику і вживатимуть заходи для стимулювання своїх економік.