  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світу прогнозують уповільнення розвитку економіки

    • Розсилка
    Світу прогнозують уповільнення розвитку економіки

    За даними МВФ, уповільнення торкнулося 70% країн - при тому, що півроку тому 75% економік показували стабільне зростання

    Уповільнення зростання глобальної економіки може виявитися більш значним, ніж це передбачалося раніше. Про це повідомляє Euronews.

    Міністри фінансів і глави центробанків країн «Великої двадцятки» на зустрічі у Вашингтоні висловили стурбованість великою швидкістю спаду і ризиками, пов'язаними в тому числі з протекціонізмом і «торговими війнами».

    Читайте також

    «Глобальне зростання триває, але повільніше, ніж прогнозувалося в жовтні. Баланс ризиків залишається зміщеним в бік зниження. Ми усвідомлюємо можливість того, що перспективи зростання можуть погіршитися», - зазначив міністр фінасів Японії Таро Асо.

    За даними МВФ, уповільнення торкнулося 70% країн - при тому, що півроку тому 75% економік показували стабільне зростання.

    «Темпи зростання ЄС очевидно сповільнилися в порівнянні зі статистикою шестимісячної давності, коли ми останній раз збиралися на щорічну зустріч. Деяка втрата темпів була, звичайно, очікувана, з огляду на що в більшості країн зростання перевищував потенціал. Проте, нас здивувала швидкість спаду», - відзначив директор європейського департаменту МВФ Поуль Томсен.

    Водночас фінансисти прогнозують, що в другій половині року ситуація може виправитися, якщо країни продовжать проводити адаптивну політику і вживатимуть заходи для стимулювання своїх економік.

    Читайте також
    ЄС МВФ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ