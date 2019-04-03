МВФ: Економічної кризи найближчим часом не буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВФ на початку 2019 року погіршив свій прогноз щодо зростання економіки світу у 2019 році до 3,5%

Основними передумовами уповільнення темпів зростання економіки світу є сповільнення економіки Китаю, - Лагард

У Міжнародному валютному фонді висловили стурбованість сповільненням темпів зростання світової економіки у 2019 році, проте там вважають, що економічної кризи не буде найближчим часом. Про це повідомила очільниця МВФ Крістін Лагард під час прес-брифінгу, повідомляє Bloomberg.

«Глобальна економіка наразі перебуває у досить «делікатній» позиції», — повідомила Лагард.

Вона зазначила, що основними передумовами уповільнення темпів зростання економіки світу є сповільнення економіки Китаю, пов'язане передусім з торговельними війнами зі США. Також на інвестиційному ринку наразі панує невпевненість щодо майбутньої монетарної політики головних центральних банків світу.

МВФ на початку 2019 року погіршив свій прогноз щодо зростання економіки світу у 2019 році до 3,5%, а у 2020 році — до 3,6%. Це вже друге поспіль погіршення прогнозів економічного зростання, що викликає занепокоєння у інвесторів.

У разі сповільнення глобальної економіки попит на такі товари, як нафта та сталь буде знижуватись. Це матиме переважно негативні наслідки для України, адже зменшаться її надходження від зовнішньої торгівлі, а також обсяг інвестицій в економіку та державний борг.

Зазначимо, що у березні стало відомо, що економіка Туреччини увійшла у рецесію.

Торговельна війна, яку США ведуть проти Китаю, мала негативні наслідки для фондових ринків світу. Зокрема, протягом 2018 року китайські компанії втратили близько 2,4 трильйона доларів, також збитків зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші. Крім цього, у Китаї зафіксували найнижчий рівень економічного зростання за останні 28 років.