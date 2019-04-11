В 2020 році курс долара становитиме майже 30 гривень - прогноз МВФ



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Хоча тільки на цей рік держбюджет розрахований за курсом гривні 29,30/$1

Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленому World Economic Outlook (WEO) при перерахунку ВВП з гривні в долари для 2019 року використає середньорічний курс 28,681 грн/$1, а для 2020 року - 29,958 грн/$1, що майже відповідає попереднім оцінкам від жовтня минулого року.

Тоді МВФ передбачав зниження курсу гривні у 2019 році до 28,655 грн/$1, а у 2020 році - до 29,925 грн/$1.

Згідно з оновленими оцінками МВФ, у 2021 році українська валюта може подешевшати до 30,55 грн/$1, у 2022 році - до 31,01 грн/$1, у 2023 році - до 31,47 грн/$1 і в 2024 році - до 31,94 грн/$1.

За цей час номінальний ВВП України в доларах зросте з $134,89 млрд цього року до $206,73 млрд у 2024 році, припускають експерти фонду.

Згідно з оприлюдненими МВФ даними, минулого року доларовий ВВП України сягнув $124,6 млрд порівняно з $112,13 млрд у 2017 році при невеликому ослабленні гривні - до 27,19 грн/$1 з 26,6 грн/$1.

Нагадаємо, держбюджет-2019 базується на прогнозі середньорічного курсу гривні 29,3 грн/$1.