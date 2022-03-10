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    МВФ перерахував в Україну $1,4 млдр екстреної допомоги

    МВФ перерахував в Україну $1,4 млдр екстреної допомоги
    фото з відкритих джерел

    Кошти за цією програмою підуть на фінансування першочергових видатків державного бюджету

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Міжнародний валютний фонд перерахував $1,4 млрд. за програмою екстреної підтримки. Кошти буде спрямовано на підтримку платіжного балансу України. Про це голова НБУ написав у Facebook.

    «Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд. дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ», – йдеться у повідомленні.

    Кирило Шевченко уточнив, що кошти за цією програмою підуть на фінансування першочергових видатків державного бюджету, а також на підтримку платіжного балансу України.

    Остаточне рішення щодо деталей використання коштів Україною прийматиме Міністерство фінансів, оскільки відомство є фінансовим агентом України у відносинах з Фондом.

    Як повідомлялося, МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд. Саме це рішення було ухвалене напередодні.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що МВФ змінив фокус дискусії з Україною.

    Раніше МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку.

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    Теги: МВФ банк війна фінансування Кирило Шевченко НБУ
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    МВФ перерахував в Україну $1,4 млдр екстреної допомоги