МВФ перерахував в Україну $1,4 млдр екстреної допомоги
Кошти за цією програмою підуть на фінансування першочергових видатків державного бюджету
Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Міжнародний валютний фонд перерахував $1,4 млрд. за програмою екстреної підтримки. Кошти буде спрямовано на підтримку платіжного балансу України. Про це голова НБУ написав у Facebook.
«Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд. дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ», – йдеться у повідомленні.
Кирило Шевченко уточнив, що кошти за цією програмою підуть на фінансування першочергових видатків державного бюджету, а також на підтримку платіжного балансу України.
Остаточне рішення щодо деталей використання коштів Україною прийматиме Міністерство фінансів, оскільки відомство є фінансовим агентом України у відносинах з Фондом.
Як повідомлялося, МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд. Саме це рішення було ухвалене напередодні.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що МВФ змінив фокус дискусії з Україною.
Раніше МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку.