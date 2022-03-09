МВФ змінив фокус дискусії з Україною

Місія МВФ наразі працює у щоденному режимі з вищим керівництвом України

У Міжнародному валютному фонді вирішили змінити фокус дискусії в межах кредитної програми з Україною: з вимог проводити реформи там зосередилися на кризовому менеджменті. Про це повідомила директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Георгієва.

«Ми змінили фокус дискусії, яка у нас триває з українською владою, з «реформ» на «кризовий менеджмент», – заявила вона під час FT Climate Capital Conference 8 березня.

Місія МВФ наразі працює у щоденному режимі з вищим керівництвом України, зазначає директорка фонду.

«І я вам хочу сказати, що це просто неймовірно бачити, як вони (українська влада – ЕП) працюють разом з відданістю та професіоналізмом, незважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорень», – додала Георгієва.

Вона також нагадала, що 9 березня Рада директорів МВФ погодить виділення екстреного фінансування на 1,4 млрд доларів на подолання економічного шоку, спричиненого війною. Крім цього, МВФ працює спільно зі Світовим банком над тим, аби мобілізувати фінансову допомогу Україні.

«Сьогодні ми маємо допомогти підтримати Україну у проходженні цього шоку, але настане момент, коли потрібно буде відбудовувати Україну. І тоді, як сказав мені президент Зеленський, він хоче, щоб саме МВФ очолив цей процес», – зауважила Кристаліна Георгієва.

Нагадаємо, МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку.

Міжнародний валютний фонд заявив в суботу, що вже наступного тижня винесе на розгляд виконавчої ради прохання України про виділення $1,4 млрд в якості надзвичайного фінансування.

Раніше стало відомо, що МВФ і Світовий банк виділять Україні понад $4 млрд.