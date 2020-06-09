МВФ сьогодні розгляне нову кредитну програму для України



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МВФ 9 червня проведе засідання щодо України

Також у Фонді сьогодні планують дати оцінку попередній програмі для України - EFF, відкритої в 2015 році

Міжнародний валютний фонд 9 червня розгляне нову кредитну програму для України – про це свідчить календар засідань ради директорів МВФ.

Як йдеться у плані роботи ради МВФ, на засіданні у вівторок ухвалюватиметься рішення щодо нової програми stand-by для України й оцінки виконання попередньої програми від 2015 року.

Влада України і менеджмент МВФ у грудні 2019 року попередньо домовилися про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 мільярда доларів.

Але 7 травня речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що фокус переговорів між Україною і Міжнародним валютним фондом змістився з трирічної програми співпраці EFF на 18-місячну програму stand-by.

Він вказав на «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації».

Також у Мінфіні пояснили, коли оприлюднять меморандум з МВФ.

Також міністр фінансів розповів за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною.

Своєю чергою у МВФ заявили, що деталі програми для України ще обговорюються.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.