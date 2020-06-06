У Мінфіні пояснили, коли оприлюднять меморандум з МВФ



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Передчасна публікація меморандуму може бути сприйнята як упередження рішення Ради директорів МВФ, стверджують у Мінфіні

Документи не можуть публікуватись до дати засідання Ради директорів МВФ

Лист про наміри та Меморандум про економічні та фінансові політики опублікують на офіційних ресурсах МВФ, Мінфіну та НБУ одразу після затвердження програми фінансування stand-by Радою директорів МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Більшість документів Ради директорів МВФ повинні публікуватись невідкладно, водночас вони не можуть публікуватись до дати засідання Ради. МВФ рекомендує державним органам країни-члена утриматись від публікації Листа про наміри та Меморандуму про економічні та фінансові політики до моменту їх розгляду Радою директорів МВФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передчасна публікація може бути сприйнята як упередження рішення Ради директорів та створити хибне враження, що Фонд уже затвердив запит країни-члена.

Напередодні міністр фінансів відповів, чи вимагає МВФ збільшувати тарифи заради траншу.

Також міністр фінансів розповів за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною.

Напередодні у МВФ заявили, що деталі програми для України ще обговорюються.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.