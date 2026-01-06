Головна Техно Авто
В Україні запрацювала система штрафних балів для водіїв? МВС дало роз'яснення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україні запрацювала система штрафних балів для водіїв? МВС дало роз'яснення
МВС спростовує інформацію, яка поширюється в мережі
фото: МВС/Telegram

МВС: Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь

У мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

«Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені!», – йдеться у заяві.

МВС наголошує: «Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам!».

До слова, влада Німеччини змінила правила обов'язкового обміну старих водійських посвідчень. Тепер термін заміни залежить не від року народження водія, а від дати видачі його поточного документа.

Обмін прав старого зразка триває, оскільки всі країни ЄС мають перейти на єдиний стандарт посвідчень розміром із банківську картку до 2033 року. У Німеччині введено поетапний графік, щоб уникнути черг у відомствах. 

