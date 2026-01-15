Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
Внаслідок вибуху у Росії постраждали щонайменше дев’ятеро осіб
Фото: Mash/Telegram

На момент вибуху у російському центрі підготовки МВС перебувало 200 осіб

У Сиктивкарі, що в Росії стався вибух. Інцидент відбувся у центрі професійної підготовки МВС. За попередніми даними, вибухнула світлошумова граната. Про це пишуть пропагандистські російські Telegram-канали, повідомляє «Главком».

Відомо, що внаслідок вибуху зайнялася пожежа та постраждали щонайменше дев’ятеро осіб. Двоє з них госпіталізували до реанімації у тяжкому стані. Решта перебувають у лікарні, а декому надали медичну допомогу на місці вибуху.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як повідомляється, у будівлі на момент вибуху перебувало 200 людей. Наразі у будівлі, де стався вибух, вирує пожежа. Займання охопило близько 340 кв. м.

Деякі джерела свідчать про те, що вибух стався під час проведення будівельних робіт. Однак попередньою причиною вибуху є порушення техніки безпеки й відповідно ймовірний вибух світлошумової гранати або газового балона.

Нагадаємо, як Ростовську область атакували безпілотники, що підтвердив місцевий губернатор Юрій Слюсар. Внаслідок ударів у західній частині Ростова спалахнула пожежа на території одного з промислових об'єктів. За попередньою інформацією, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу «Емпілс».

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек». Повідомляються про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом. Одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух росія МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

89-річний дідусь евакуювався з Донеччини разом із куркою
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
25 грудня, 2025, 09:30
Влада країни офіційно заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України
Близько 700 справ за рік: у Казахстані переслідують учасників війни проти України
26 грудня, 2025, 09:15
ЗСУ утримують місто, але рельєф ускладнює оборону Гуляйполя
Гуляйполе в сірій зоні: українські війська борються з рельєфом та ворогом
29 грудня, 2025, 16:48
Лавров заявив, що США на чолі з Трампом зараз «ведуть активну та орієнтовану на результат» посередницьку діяльність
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах
29 грудня, 2025, 23:26
Початок серійного випуску МС-21 знову перенесено
Серійний випуск літака МС-21 у Росії знову відкладено
6 сiчня, 10:31
Протестувальник під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер міграційної служби на початку тижня
Протести в США та в Ірані, знеструмлення двох областей України: головне за ніч
11 сiчня, 05:55
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
12 сiчня, 03:55
21-річна Федоровцева є дворазовою чемпіонкою Туреччини та володаркою Кубка Туреччини
Матір російської волейболістки, якій Польща відмовила у візі, влаштувала істерику
6 сiчня, 13:11
Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони
В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)
13 сiчня, 10:22

Соціум

У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
Кіпр розслідує «неприродну» смерть ймовірного агента ГРУ
Кіпр розслідує «неприродну» смерть ймовірного агента ГРУ
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран: щонайменше 32 загиблих
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран: щонайменше 32 загиблих
Російський Орськ занурився у блекаут
Російський Орськ занурився у блекаут
Іранське судно, яке перевозило зброю до РФ, зазнало аварії в Каспійському морі
Іранське судно, яке перевозило зброю до РФ, зазнало аварії в Каспійському морі

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua