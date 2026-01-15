У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)

На момент вибуху у російському центрі підготовки МВС перебувало 200 осіб

У Сиктивкарі, що в Росії стався вибух. Інцидент відбувся у центрі професійної підготовки МВС. За попередніми даними, вибухнула світлошумова граната. Про це пишуть пропагандистські російські Telegram-канали, повідомляє «Главком».

Відомо, що внаслідок вибуху зайнялася пожежа та постраждали щонайменше дев’ятеро осіб. Двоє з них госпіталізували до реанімації у тяжкому стані. Решта перебувають у лікарні, а декому надали медичну допомогу на місці вибуху.

Як повідомляється, у будівлі на момент вибуху перебувало 200 людей. Наразі у будівлі, де стався вибух, вирує пожежа. Займання охопило близько 340 кв. м.

Деякі джерела свідчать про те, що вибух стався під час проведення будівельних робіт. Однак попередньою причиною вибуху є порушення техніки безпеки й відповідно ймовірний вибух світлошумової гранати або газового балона.

Нагадаємо, як Ростовську область атакували безпілотники, що підтвердив місцевий губернатор Юрій Слюсар. Внаслідок ударів у західній частині Ростова спалахнула пожежа на території одного з промислових об'єктів. За попередньою інформацією, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу «Емпілс».

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек». Повідомляються про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом. Одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі.