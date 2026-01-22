Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики

За даними Шмигаля, у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях

У столиці вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Шмигаля у Telegram.

«Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні. Над відновленням світла та тепла упродовж дня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», – наголосив міністр.

Зокрема, за словами Шмигаля, у столиці вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок.

«Чітке завдання: протягом завтрашнього дня (22 січня, – «Главком») подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.