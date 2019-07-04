МВС посилило патрулі в Станиці Луганській



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МВС посилило патрулі додатковими 56 поліцейськими

Правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.

«Я наголошую, що Станиця Луганська - це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ», - зазначив Троян, додавши, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС.