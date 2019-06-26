МВС з 15 липня переходить на посилений режим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду буде задіяно 80 піротехнічних груп.

Міністерство внутрішніх справ України переходить на посилений режим роботи до окремого розпорядження починаючи з 15 липня.

Про це на брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства сказав радник міністра внутрішніх справ — голова координаційного штабу МВС Іван Стойко.

«Звичайно, міністром поставлене завдання з 15 липня перейти всім на посилений режим роботи — Міністерства внутрішніх справ загалом і підрозділів, які входять у міністерство, до окремого розпорядження. Ми зараз говоримо про високу готовність і про те, що ми розуміємо, які перед нами стоять виклики», — сказав він.

Також під час позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду буде задіяно 80 піротехнічних груп.

«ДСНС буде мати велику групу, а саме 80 піротехнічних груп, які будуть стежити за тим, щоб не було провокативних акцій. Якщо буде замінування – вони працюватимуть належним чином», - йдеться в повідомленні.

Стойко додав, що моніторингова група та координаційний штаб співпрацюють з усіма структурними підрозділами. Під час виборів будуть залучені Нацгвардія, прикордонники, Нацполіція та ДСНС.



