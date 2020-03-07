МЗС: на борту Grand Princess, де виявили інфікованих на коронавірус, перебуває 49 українців



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На борту Grand Princess перебувають 49 українців Фото: Fox32 Chicago

На борту круїзного лайнера перебувають 3,5 тисячі людей

На борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії й на якому виявлено інфікованих новим коронавірусом, перебувають 49 українців. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

Він зазначив, що на даний час лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. осіб - громадяни 54 країн світу (з них 1,1 тис. членів екіпажу і 2,4 тис. пасажирів).

«Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення щодо перевірки пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії через перший летальний випадок у штаті Каліфорнія, оскільки померла особа відпочивала у лютому на цьому судні», - повідомив Погорельцев.

«Враховуючи зазначене, місцевою владою було прийнято рішення щодо тимчасової заборони на вхід до гавані Сан-Франциско вказаного судна та гелікоптерами берегової охорони США на борт було доставлено тести на COVID-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції», - зазначив дипломат.

Він додав, що залежно від результатів тестів буде ухвалено рішення щодо карантинування частини пасажирів або всіх осіб, які перебувають на судні. «За інформацію Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess, який знаходиться на рейді біля берегів Північної Каліфорнії, перебуває 49 громадян України. Наразі Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує інформацію щодо можливої наявності серед інфікованих осіб громадян України», - наголосив Погорельцев.

Як повідомляв «Главком» раніше, на лайнері Grand Princess, що стоїть на якорі біля каліфорнійського узбережжя поблизу Сан-Франциско, було виявлено 21 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2.