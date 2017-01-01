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    МЗС Німеччини викликало посла Північної Кореї

    Північна Корея знову порушила міжнародне право
    Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла КНДР у зв'язку з пуском балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters. «Північна Корея знову порушила міжнародне право. Відчайдушна поведінка Північної Кореї становить величезну загрозу міжнародній безпеці», - йдеться в тексті офіційного повідомлення. [READ_MORE] Нагадаємо,
    • Сьогодні, 11:59
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    КНДР випробувала нову балістичну ракету
    КНДР випробувала нову балістичну ракету

    Північна Корея знову порушила міжнародне право

    Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла КНДР у зв'язку з пуском балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters.

    «Північна Корея знову порушила міжнародне право. Відчайдушна поведінка Північної Кореї становить величезну загрозу міжнародній безпеці», - йдеться в тексті офіційного повідомлення.

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    Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

    Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі. 

    Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

    29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.

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    Німеччина Північна Корея
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