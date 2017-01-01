МЗС Німеччини викликало посла Північної Кореї

Північна Корея знову порушила міжнародне право

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла КНДР у зв'язку з пуском балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters. «Північна Корея знову порушила міжнародне право. Відчайдушна поведінка Північної Кореї становить величезну загрозу міжнародній безпеці», - йдеться в тексті офіційного повідомлення. [READ_MORE] Нагадаємо,