МЗС Німеччини викликало посла Північної Кореї
- Сьогодні, 11:59
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Північна Корея знову порушила міжнародне право
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла КНДР у зв'язку з пуском балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters.
«Північна Корея знову порушила міжнародне право. Відчайдушна поведінка Північної Кореї становить величезну загрозу міжнародній безпеці», - йдеться в тексті офіційного повідомлення.
Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.
29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.