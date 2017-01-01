Радбез ООН проведе термінове засідання через ракетні випробування КНДР

Проведення засідання Радбезу ініціювали США, Японія і Південна Корея

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР. Про це повідомили в постійному представництві Італії при ООН. Проведення засідання ініціювали США, Японія і Південна Корея. Ймовірно, що США та Японія добиватимуться ще більш жорстких заходів щодо КНДР. Постійне предство США при ООН в Twitter



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Рада безпеки ООН

Проведення засідання Радбезу ініціювали США, Японія і Південна Корея

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.

Про це повідомили в постійному представництві Італії при ООН.

Проведення засідання ініціювали США, Японія і Південна Корея. Ймовірно, що США та Японія добиватимуться ще більш жорстких заходів щодо КНДР.

Постійне предство США при ООН в Twitter повідомило, що засідання відбудеться у відкритому форматі о 16:30 за нью-йоркським часом (29 листопада о 23:30 за Києвом).

Ввечері 28 листопада стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР.

Наразі відомо, що балістична ракета пролетіла 1000 км і впала в Японське море. Південна Корея вже провела ракетні навчання у відповідь на дії КНДР.

Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

Раніше у 28 листопада представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування.