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    Радбез ООН проведе термінове засідання через ракетні випробування КНДР

    Проведення засідання Радбезу ініціювали США, Японія і Південна Корея
    Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР. Про це повідомили в постійному представництві Італії при ООН. Проведення засідання ініціювали США, Японія і Південна Корея. Ймовірно, що США та Японія добиватимуться ще більш жорстких заходів щодо КНДР. Постійне предство США при ООН в Twitter
    • Сьогодні, 05:30
    • Розсилка
    Рада безпеки ООН
    Рада безпеки ООН

    Проведення засідання Радбезу ініціювали США, Японія і Південна Корея

    Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.

    Про це повідомили в постійному представництві Італії при ООН.

    Проведення засідання ініціювали США, Японія і Південна Корея. Ймовірно, що США та Японія добиватимуться ще більш жорстких заходів щодо КНДР.

    Постійне предство США при ООН в Twitter повідомило, що засідання відбудеться у відкритому форматі о 16:30 за нью-йоркським часом (29 листопада о 23:30 за Києвом).

    Ввечері 28 листопада стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

    Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР.

    Наразі відомо, що балістична ракета пролетіла 1000 км і впала в Японське море. Південна Корея вже провела ракетні навчання у відповідь на дії КНДР.

    Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

    У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

    Раніше у 28 листопада представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування. 

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