Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій

КНР розкритикувала чергове випробування КНДР міжконтинентальної балістичної ракети

Речник Міністерства закордонних справ КНР прокоментував нове випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети. Ген Шуан заявив про те, що Пекін виступає проти подібної практики і закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій. При цьому речник китайського МЗС заявив про те, що КНР серйозно занепокоєна ситуацією. Як



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КНР розкритикувала чергове випробування КНДР міжконтинентальної балістичної ракети

Речник Міністерства закордонних справ КНР прокоментував нове випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети. Ген Шуан заявив про те, що Пекін виступає проти подібної практики і закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

При цьому речник китайського МЗС заявив про те, що КНР серйозно занепокоєна ситуацією. Як наслідок, Ген Шуан висловив переконання, що сторони будуть сприяти діалогу для вирішення ситуації мирним чином. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.