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    У світі

    У Лаврова обіцяють повернути подаровану українську ікону для перевірки

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    <p>Ікону Лаврову подарував&nbsp;головуючий президії Боснії й Герцеговини, сербський представник Додик</p> - У Лаврова обіцяють повернути подаровану українську ікону для перевірки

    Ікону Лаврову подарував головуючий президії Боснії й Герцеговини, сербський представник Додик

    Ікона буде повернута дарувальникам

    Росія поверне ікону, подаровану в Сараєво главі МЗС РФ Сергію Лаврову, для з’ясування її походження по лінії Інтерполу.

    Про це повідомили у МЗС Росії.

    «Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу», – йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним і тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович і Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком у приміщенні, де не було державного прапора Боснії й Герцеговини.

    Ікону Лаврову 14 грудня подарував голова президії Боснії й Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

    Як повідомлялося, прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

    Теги: МЗС Росія шахрайство Сергій Лавров
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