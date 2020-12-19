У Лаврова обіцяють повернути подаровану українську ікону для перевірки

Ікона буде повернута дарувальникам

Росія поверне ікону, подаровану в Сараєво главі МЗС РФ Сергію Лаврову, для з’ясування її походження по лінії Інтерполу.

Про це повідомили у МЗС Росії.

«Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним і тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович і Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком у приміщенні, де не було державного прапора Боснії й Герцеговини.

Ікону Лаврову 14 грудня подарував голова президії Боснії й Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

Як повідомлялося, прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.