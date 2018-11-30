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    МЗС Росії викликає на килим посла Польщі

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    У програмі &laquo;Минула 20-та&raquo; на державному телеканалі TVP Info ефір відбувся на фоні напису &laquo;Росія&raquo; з двома нацистськими літерами &laquo;SS&raquo; у словосполученні німецькою мовою &laquo;Achtung RuSSia!&raquo; - МЗС Росії викликає на килим посла Польщі
    У програмі «Минула 20-та» на державному телеканалі TVP Info ефір відбувся на фоні напису «Росія» з двома нацистськими літерами «SS» у словосполученні німецькою мовою «Achtung RuSSia!»

    «Підтверджуємо, що посол Польщі був запрошений до МЗС у зв’язку з графікою під час трансляції програми «Минула 20-та» на телеканалі TVP Info»,- повідомили у МЗС РП

    Посол Польщі в Росії Влодзімєж Марціняк був викликаний до МЗС Росії з приводу порівняння Росії в одній з інформаційних програм на польському телеканалі TVP Info з нацистською Німеччиною. Про це поінформував польський телеканал Polsat News , а згодом це підтвердив МЗС Польщі.

    «Підтверджуємо, що посол Польщі був запрошений до МЗС у зв’язку з графікою під час трансляції програми «Минула 20-та» на телеканалі TVP Info»,- повідомили у МЗС РП.

    Як зазначається, російська сторона представила свою позицію з цього приводу, що буде передано до Варшави офіційним шляхом.

    Нагадаємо, у середу в програмі «Минула 20-та» на державному телеканалі TVP Info ефір відбувся на фоні напису «Росія» з двома нацистськими літерами «SS» у словосполученні німецькою мовою «Achtung RuSSia!»(Увага Росія – ред.).

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