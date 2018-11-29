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    Польське державне телебачення пов'язало Росію та СС

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    Під час програми на стіні студії була розміщена відеографіка, де символіка нацистської організації SS замінила звичні літери &laquo;с&raquo; у назві Росії - Польське державне телебачення пов'язало Росію та СС
    Під час програми на стіні студії була розміщена відеографіка, де символіка нацистської організації SS замінила звичні літери «с» у назві Росії

    У ранковій програмі «Minęła 20» ведучий і його гості дискутували на тему ескалації в Азовському морі

    Польський державний інформаційний телеканал TVP Info в ефірі однієї з програм в оформленні студії використав символіку нацистської організації SS у назві Росії. Про це повідомляє Radio Zet.

    У ранковій програмі «Minęła 20» ведучий і його гості дискутували на тему ескалації в Азовському морі.

    Під час програми на стіні студії була розміщена відеографіка, де символіка нацистської організації SS замінила звичні літери «с» у назві Росії. Зокрема, у студії був розміщений напис «Achtung RuSSia! Achtung RuSSia».

    Крім того, обличчя президента РФ Путіна було зображене замість черепа у стилістиці, що використовувалася на ємностях з «Циклоном Б», що застосовували до в’язнів нацистських концтаборів.

    Польські експерти з дипломатичного протоколу, опитані Radio Zet засудили подібні зображення, називаючи їх неприйнятними. За словами одного з них, якби подібне зображення було застосоване щодо польського президента, посол Польщі реагував би негайно.

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    У польській Національній раді телебачення і радіомовлення заявили, що до полудня четверга до регулятора не надходило скарг щодо графіки в ефірі TVP Info.

    Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

    Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

    Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

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