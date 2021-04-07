МЗС України прокоментувало пошкодження меморіалу Хану Кубрату в контексті відносин з Болгарією
Меморіальний знак на місці поховання Хана Кубрата має бути якнайшвидше відновлений, заявили в МЗС
Пошкодження меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в селі Мала Перещепина Полтавської області не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, заявили в Міністерстві закордонних справ України.
«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує акт вандалізму щодо меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в с. Мала Перещепина Полтавської області», – йдеться в повідомленні. Підкреслюється, що правоохоронні органи вже розпочали розслідування з метою оперативного розкриття цього злочину та покарання винних у акті вандалізму.
«Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений», – додали в МЗС України.
Поліція повідомила, що встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу «Хану Кубрату». «На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи здійснили підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала», – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Наразі поліція проводить пошукові заходи та встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.