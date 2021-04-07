  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    МЗС України прокоментувало пошкодження меморіалу Хану Кубрату в контексті відносин з Болгарією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу - МЗС України прокоментувало пошкодження меморіалу Хану Кубрату в контексті відносин з Болгарією
    Поліція встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу
    Фото: pl.npu.gov.ua

    Меморіальний знак на місці поховання Хана Кубрата має бути якнайшвидше відновлений, заявили в МЗС

    Пошкодження меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в селі Мала Перещепина Полтавської області не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

    «Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує акт вандалізму щодо меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в с. Мала Перещепина Полтавської області», – йдеться в повідомленні. Підкреслюється, що правоохоронні органи вже розпочали розслідування з метою оперативного розкриття цього злочину та покарання винних у акті вандалізму.

    «Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений», – додали в МЗС України.

    Поліція повідомила, що встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу «Хану Кубрату». «На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи здійснили підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Наразі поліція проводить пошукові заходи та встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

    Теги: МЗС вандалізм Полтавщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies