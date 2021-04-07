МЗС України прокоментувало пошкодження меморіалу Хану Кубрату в контексті відносин з Болгарією

Меморіальний знак на місці поховання Хана Кубрата має бути якнайшвидше відновлений, заявили в МЗС

Пошкодження меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в селі Мала Перещепина Полтавської області не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує акт вандалізму щодо меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в с. Мала Перещепина Полтавської області», – йдеться в повідомленні. Підкреслюється, що правоохоронні органи вже розпочали розслідування з метою оперативного розкриття цього злочину та покарання винних у акті вандалізму.

«Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений», – додали в МЗС України.

Поліція повідомила, що встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу «Хану Кубрату». «На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи здійснили підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала», – йдеться в повідомленні правоохоронців.