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    Події в Україні

    У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору

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    На стелі помітні написи та слід від підпалу - У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору

    На стелі помітні написи та слід від підпалу

    Фото: Радіо Свобода

    Після з’ясування обставин події поліцейські ухвалять рішення про кваліфікацію злочину

    Поліція проводить перевірку через пошкодження меморіалу жертвам Голодомору і політичних репресій у Кривому Розі.

    Про це «Радіо Свобода» повідомила речниця міської поліції Оксана Лєсонєн.

    За її даними, невідомі залишили написи. Також на стелі помітний слід від підпалу.

    Після з’ясування обставин події поліцейські ухвалять рішення про кваліфікацію злочину.

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    До слова, нещодавно було спіймано вандалів, що пошкодили погруддя Тараса Шевченка на Прикарпатті.

    Також повідомлялося, що на Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям.

    А у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері.

    Теги: Національна поліція України кримінал вандалізм Кривий Ріг Дніпропетровщина
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