Стела впала. Поліція повідомила про пошкодження меморіального комплексу «Хану Кубрату» на Полтавщині

Поліція встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу «Хану Кубрату»

Поліція Полтавщини встановлює осіб, причетних до пошкодження меморіального комплексу на території Новосанжарської громади, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Полтавській області.

«До поліції відділення № 3 Полтавського районного управління поліції 5 квітня звернувся староста села Мала Перещепина, Новосанжарської громади та повідомив, що невідомі пошкодили меморіальний комплекс «Хану Кубрату». На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи здійснили підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція проводить пошукові заходи щодо встановлює осіб причетних до пошкодження меморіального комплексу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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