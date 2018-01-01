МЗС Росії про санкції США: залишаємо за собою право на відповідь

Рішення США в Кремлі назвали «безглуздою санкційною кампанією»

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало введення США додаткових санкцій щодо низки росіян і російських компаній і відзначило, що залишає за собою право на відповідь. «Якщо влада США вважає за краще рвати економічні та інші зв'язки з Росією, це їх право, як ми залишаємо за собою право на відповідь. Однак вашингтонським стратегам



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Рішення США в Кремлі назвали «безглуздою санкційною кампанією»

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало введення США додаткових санкцій щодо низки росіян і російських компаній і відзначило, що залишає за собою право на відповідь.

«Якщо влада США вважає за краще рвати економічні та інші зв'язки з Росією, це їх право, як ми залишаємо за собою право на відповідь. Однак вашингтонським стратегам пора задуматися, що безглуздою санкційною кампанією, яка не дала і не дасть їм ніяких результатів, а обернеться лише фінансовими втратами для американського бізнесу, вони демонструють на весь світ власну безпорадність», - йдеться у заяві МЗС РФ.

У міністерстві також звернули увагу на те, що посол США в Росії Джон Хантсман опублікував статтю, в якій висловив прагнення до поліпшення відносин між країнами за кілька годин до введення санкцій.

Напередодні в Держдумі РФ заявили, що «ніякі санкції нас не залякають», проти все ж обурилися на США.

Нагадаємо, мінфін США у п’ятницю, 26 січня, розширив санкції проти Росії. Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

Також під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту міненергетики Євген Грабчак.

Всього у списку міністерства фінансів США 21 фізична особа. І десятеро з цих людей є очільниками терористичних організацій «Л/ДНР».

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі.

Водночас на думку експерта Миколи Капітоненка, американський санкційний режим не здатний спричинити тиск на Росію.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.