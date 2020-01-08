МЗС: версія теракту чи ракетної атаки на літак МАУ в Ірані наразі виключається



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Місце падіння літака МАУ в Ірані Фото: twitter.com/alihashem_tv

За останніми даними причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна

Літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна, версія теракту поки що виключається.

Про це повідомило посольство України в Ірані.

«За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними компанії МАУ, на цей рейс придбали квитки 168 осіб. Зараз з’ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України, додали в посольстві, підкресливши, що на борту, зокрема, перебували 9 членів екіпажу – громадяни України.

«На жаль, усі пасажири та члени екіпажу загинули», - йдеться в повідомленні.

На місці аварії перебуває посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами інших країн

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.