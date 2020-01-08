ЗМІ: більшість загиблих у катастрофі літака МАУ були іранцями



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Авіакатастрофа українського літака в Ірані

В МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули: списки пасажирів уточнюються

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, більшість були громадянами Ірану.

Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.

«Більшість пасажирів були громадянами Ірану, але на борту були також іноземні громадяни», - йдеться у повідомленні.

Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами інших країн

За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі.

Нагадаємо, раніше деякі видання припустили, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Президент Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.



