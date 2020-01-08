Авіакатастрофа літака МАУ: Іран спростовує версію про ракету



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Літак МАУ зазнав аварії вранці 8 січня між іранськими містами Парандом та Шахріаром Фото: isna.ir

Тегеран заявив, що літак впав в результаті пожежі в моторному відсіку

Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, передає місцевий сайт ion.ir.

За його словами, причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

«Український літак, який вилетів сьогодні вранці з Тегерана до столиці України Києва, недалеко від нового міста Паранд в провінції Тегеран зазнав технічного збою через пожежу», - заявив Біхі.

Він також спростував інформацію про те, що літак могли збити ракетою.

«Якщо б катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше деякі видання припустили, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Президент Володимир Зеленський через авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» неподалік від іранської столиці Тегерана терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.