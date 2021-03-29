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    Російська пропагандистка заперечила Голодомор в Україні і гепнулась в прямому ефірі (відео)

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    Пропагандистка Катерина Стриженова впала з подіуму в прямому ефірі - Російська пропагандистка заперечила Голодомор в Україні і гепнулась в прямому ефірі (відео)
    Пропагандистка Катерина Стриженова впала з подіуму в прямому ефірі

    Згідно з попередньою інформацією пропагандистка Стриженова після падіння пошкодила собі руку

    Ведуча російського пропагандистського Першого каналу Катерина Стриженова впала в прямому ефірі ток-шоу «Час покаже». Випуск був опублікований на сайті телеканалу.

    У програмі ведучі та запрошені експерти обговорювали Голодомор 1932-1933 років в Україні.

    «За що ще ми повинні покаятися – після реклами», – сказала Стриженова, яка під час ефіру заперечувала Голодомор в Україні. У студії заграла фонова музика, ведуча почала рухатися назад і впала з подіуму. Потім в ефірі почалася реклама.

    Після реклами Стриженова не вийшла в студію. Її колега пропагандист Руслан Осташко пояснив, що його колега пошкодила руку.

    «Їй надається медична допомога. Катю, тримайся, ми з тобою!», – додав Осташко.

    Теги: Росія ЗМІ пропаганда Голодомор 1932-1933 років
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