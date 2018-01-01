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    МЗС звернулося до Росії з приводу затримання учасника АТО

    У разі підтвердження факту затримання, МЗС вимагає повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано українця
    Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних
    • Сьогодні, 13:05
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    У разі підтвердження факту затримання, МЗС вимагає повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано українця

    Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

    «Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано зазначеного громадянина. У разі підтвердження факту затримання, ми вимагаємо повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано, місце тримання, а також невідкладно надати дозвіл консулові відвідати затриманого українця», - сказав Кирилич.

    Як повідомлялося, Олег Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.

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