МЗС звернулося до Росії з приводу затримання учасника АТО

У разі підтвердження факту затримання, МЗС вимагає повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано українця

Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних



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У разі підтвердження факту затримання, МЗС вимагає повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано українця

Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

«Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано зазначеного громадянина. У разі підтвердження факту затримання, ми вимагаємо повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано, місце тримання, а також невідкладно надати дозвіл консулові відвідати затриманого українця», - сказав Кирилич.

Як повідомлялося, Олег Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.