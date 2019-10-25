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    На Ангелу Меркель готувався замах, - ЗМІ

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    Терорист готував замах на Ангелу Меркель - На Ангелу Меркель готувався замах, - ЗМІ
    Терорист готував замах на Ангелу Меркель

    Терорист вів стеження за канцлером Німеччини

    На канцлера Німеччини Ангелу Меркель міг готуватися замах. Про нього, ймовірно, думав виконавець нападу на ярмарок в Берліні в 2016 році Аніс Амрі.

    Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на дані розслідування Федерального управління кримінальної поліції країни.

    За даними розслідування, за сім тижнів до теракту громадянин Тунісу робив cелфі у канцелярії ФРН. На одному знімку було зазначено вікно кабінету, який належить Меркель.

    Крім того, правоохоронці знайшли на телефоні Амрі фотографії біля її будинку.

    На підставі цих фактів відомство і зробило висновок, що терорист стежив за німецьким лідером. 

    «Терорист вів стеження за канцлером Німеччини», - йдеться в заяві управління.

    Нагадаємо, напад на ярмарок в Берліні стався 19 грудня 2016 року. Тоді чоловік викрав вантажівку і в'їхав на ньому на територію різдвяного ярмарку, що проходив на одній з площ Берліна.

    В результаті 12 людей загинули і майже 50 були госпіталізовані.

    Відповідальність на себе взяла терористична організація ІДІЛ. З місця злочину Амрі вдалося сховатися, проте через кілька днів він був ліквідований поліцією на околиці Мілана.

    ІДІЛ Ангела Меркель тероризм напад Bild розслідування ярмарок чоловік
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