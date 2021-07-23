На Банковій прокоментували «справу генерала Павловського»: спокуси мало хто витримує

«Я з ним особисто спілкувався, він справив на мене гарне враження», – Арестович про Павловського

У правооохоронців усе-таки були підстави затримати колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака й радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Арестович.

Водночас Арестович додав, що Павловський справив на нього гарне враження у 2014 році, адже він не боявся відкривати вогонь у відповідь на обстріл наших позицій.

«Я працював багато у 2014 році в зоні АТО. Там були різні командувачі: міліцейські, нацгвардійці, командування Збройних сил взагалі спочатку не було. Були командувачі, які на прямий розстріл наших позицій, який тривав 40–50 хвилин, не могли наважитися на відповідь. Павловський відкривав вогонь у відповідь негайно. Я з ним особисто тоді спілкувався, він справив гарне враження, бо він справжній генерал. А потім людину поставили на інтендантську посаду (посадова особа в збройних силах, що відповідає за забезпеченням військ продовольством, зброєю, військово-господарчим майном і організацією побутового обслуговування особового складу, – ред). Далі як у Олександра Васильовича Суворова: за рік будь-якого інтенданта можна вішати й навіть без сумніву, ти все одно будеш правий. І ці спокуси мало хто витримує», – сказав він.

Арестович зауважив, що Павловський, ймовірно, винен: «Так, щоби в Україні просто сфабрикували справу на 400 млн, не думаю, що можливо. Гадаю, у правоохоронців усе ж були підстави затримати. Але нехай суд з’ясовує ці підстави. Скажу лише: коли ти розпоряджаєшся 3-5% національного бюджету, мало бачив людей, які могли б втриматися».

Нагадаємо, суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати вже готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.

Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Державне бюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру нібито в змові та організації постачання армії у 2016–2018 роках військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

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