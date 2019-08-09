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    На блокпосту поліцейські затримали колишнього бойовика «народної міліції ЛНР»

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    Затриманий пояснив оперативникам, що у серпні 2015 року через суттєвий брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань - На блокпосту поліцейські затримали колишнього бойовика «народної міліції ЛНР»
    Затриманий пояснив оперативникам, що у серпні 2015 року через суттєвий брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань

    Чоловік охороняв склади боєприпасів терористів у м. Алчевськ

    На Луганщині поліцейські, які несуть службу на блокпосту Петропавлівка, під час перевірки документів громадян виявили 27-річного мешканця м. Луганськ, який згідно баз даних Національної поліції, значився як учасник незаконних збройних формувань.

    Про це 9 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

    Затриманий пояснив оперативникам, що у серпні 2015 року через суттєвий брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань.

    Пройшовши «курс молодого бійця», чоловік виконував функції з охорони складів боєприпасів у м. Алчевськ. За роботу чоловік отримував зарплатню у розмірі 15 тисяч російських рублів.

    «Але, приступивши до своїх обов’язків, чоловік, швидко розчарувавшись у ідеях «бойовиків» та у способі життя «товаришів по службі», покинув ряди бойовиків», - говориться у повідомленні.

    Наразі затриманого передано до СБУ для проведення подальшої перевірки.

    Нагадаємо, раніше Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним бійця так званої «Народної міліції «ЛНР» Дмитра Яковця за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 110 КК України і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на вісім років без конфіскації майна.

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